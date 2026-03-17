19:53, 17 марта 2026

Мужчина поехал с женой в Индию на День всех влюбленных и оказался на операционном столе

У голландского туриста обнаружили опухоль мозга во время отдыха с женой в Индии
Алина Черненко

Фото: Oleg Ivanov IL / Shutterstock / Fotodom

У туриста из Нидерландов обнаружили опухоль головного мозга во время отдыха с женой в Индии. Об этом сообщает портал The Times of India.

36-летний мужчина, имя которого не раскрывается, поехал в город Калькутта на неделе, посвященной Дню всех влюбленных. Во время поездки голландца начали беспокоить головные боли и приступы рвоты, и супруга отвезла его в больницу.

Туристу назначили МРТ, которая показала опухоль в затылке, и он сразу же оказался на операционном столе. «Такие опухоли на стыке ствола головного мозга и мозжечка могут внезапно привести к сердечно-дыхательной недостаточности», — рассказал нейрохирург Амитабха Чанда.

Чанда и его команда провели пациенту операцию, поскольку любая задержка представляла риск для его жизни. Нейрохирурги отделили опухоль от жизненно важных структур и успешно удалили ее. Восстановление после процедуры заняло пять дней, затем мужчина вернулся на родину.

Ранее неизлечимо больной отец двух детей из Великобритании решил отвезти семью в последний семейный отпуск мечты. Врачи смогли удалить лишь часть опухоли в его мозге и спрогнозировали, что болезнь вернется.

