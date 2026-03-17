Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:35, 17 марта 2026Бывший СССР

На Украине подтвердили приближение армии России к Славянску

Deep State: ВС России приблизились к Славянску
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России приблизились к Славянску, находящемуся в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР). Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на карты военно-аналитического ресурса Deep State.

«Армия РФ продвинулась на трех участках около трассы на Славянск», — сообщает издание. На карте видны продвижения в северо-западном направлении, в сторону агломерации.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на свои источники писал, что Вооруженные силы России продвинулись на славянском направлении. Сообщалось, что до Славянска Российской армии осталось пройти около 15-20 километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok