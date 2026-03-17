Бывший СССР
15:13, 17 марта 2026

Российские войска продвинулись к Славянску

Подразделения ВС России продвинулись к Славянску близ Рай-Александровки
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись на славянском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские войска продвинулись в направлении Рай-Александровки», — передает канал слова своего источника.

Отмечается, что до Славянска российским войскам осталось пройти около 15-20 километров.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что подразделения Вооруженных сил России продвинулись на краснолиманском направлении в районах населенных пунктов Александровка и Коровий Яр.

