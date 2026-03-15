Пушилин рассказал о продвижении Российской армии

Пушилин сообщил о продвижении российских войск на краснолиманском направлении

Подразделения Вооруженных сил России продвинулись на краснолиманском направлении в районах населенных пунктов Александровка и Коровий Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава республики Денис Пушилин, пишет ТАСС.

«Боевые действия развернулись, и есть продвижение наших подразделений на этом направлении», — сказал Пушилин. Другие подробности о ходе боевых действий на данном участке глава региона не привел.

Ранее Пушилин сообщил, что армию России отделяют от Славянска считаные километры.