Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
20:15, 15 марта 2026

Пушилин рассказал о продвижении Российской армии

Пушилин сообщил о продвижении российских войск на краснолиманском направлении
Варвара Митина (редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил России продвинулись на краснолиманском направлении в районах населенных пунктов Александровка и Коровий Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава республики Денис Пушилин, пишет ТАСС.

«Боевые действия развернулись, и есть продвижение наших подразделений на этом направлении», — сказал Пушилин. Другие подробности о ходе боевых действий на данном участке глава региона не привел.

Ранее Пушилин сообщил, что армию России отделяют от Славянска считаные километры.

