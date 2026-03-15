Пушилин высказался о продвижении ВС России к Славянску

Армию России отделяют от Славянска считанные километры. Об этом рассказал глава Донецкой народной республике (ДНР) Денис Пушилин в интервью ТАСС.
«До самого Славянска остались уже считанные километры. Это не значит, что уже там совсем завтра будет решен вопрос», — заявил он.
По словам Пушилина, продвижение к Славянску затрудняется сложной пересеченной местностью.
10 марта Пушилин отметил, что Вооруженные силы России получили возможность для охвата подконтрольных Киеву Славянска и Красного Лимана в Донецкой народной республике.