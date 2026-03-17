19:26, 17 марта 2026Мир

Трамп указал на глупую ошибку НАТО в ситуации вокруг Ирана

Трамп: НАТО совершает глупую ошибку, не участвуя в боевых действиях против Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

НАТО совершает глупую ошибку, не участвуя в боевых действиях против Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, которую транслирует Белый дом.

«Я считаю, что НАТО совершает очень глупую ошибку. (...) Это был отличный тест. Мы не нуждаемся в них, но они должны были участвовать», — сказал американский лидер.

По его словам, большинство союзников по НАТО отказываются помочь Вашингтону в войне против Ирана, несмотря на то, что поддерживают операцию США и Израиля.

Ранее Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны, пострадавшие от ситуации на Ближнем Востоке, отправить военные корабли в Ормузский пролив.

