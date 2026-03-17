Названа причина массовых налетов БПЛА на Москву

Генерал-майор Попов: ВСУ массово атакуют Москву дронами для выявления ПВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово запускают ударные дроны-камикадзе в сторону Москвы, чтобы составить карту российской системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом «МК» рассказал заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов.

«Удары организуются с упором на будущее. Они не просто так начали "квадратно-гнездовым" способом посылать беспилотники, особенно на Москву. Это проба пера. Противник, вероятно, подключает элементы ИИ и проверяет нашу ПВО», — сказал эксперт.

Он пояснил, что украинские военные являются лишь исполнителями. Заказчиками же он назвал Британию и Францию. По его мнению, подобные налеты позволяют выявить радары большой мощности, а также определить тактику мобильных систем ПВО, особенно в ночное время. «Им сейчас нужна эта информация, и они ее набирают по крупицам», — предупредил Попов.

За период с 14 по 15 марта и в ночь на 16-е число российские системы ПВО перехватили около 250 беспилотников ВСУ на подлете к российской столице. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил военнослужащих Минобороны за профессиональную, самоотверженную работу.