03:32, 17 марта 2026Россия

Названа причина массовых налетов БПЛА на Москву

Генерал-майор Попов: ВСУ массово атакуют Москву дронами для выявления ПВО
Марина Совина
Марина Совина
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Минобороны РФ / Globallookpress

Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово запускают ударные дроны-камикадзе в сторону Москвы, чтобы составить карту российской системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом «МК» рассказал заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов.

«Удары организуются с упором на будущее. Они не просто так начали "квадратно-гнездовым" способом посылать беспилотники, особенно на Москву. Это проба пера. Противник, вероятно, подключает элементы ИИ и проверяет нашу ПВО», — сказал эксперт.

Он пояснил, что украинские военные являются лишь исполнителями. Заказчиками же он назвал Британию и Францию. По его мнению, подобные налеты позволяют выявить радары большой мощности, а также определить тактику мобильных систем ПВО, особенно в ночное время. «Им сейчас нужна эта информация, и они ее набирают по крупицам», — предупредил Попов.

За период с 14 по 15 марта и в ночь на 16-е число российские системы ПВО перехватили около 250 беспилотников ВСУ на подлете к российской столице. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил военнослужащих Минобороны за профессиональную, самоотверженную работу.

    Последние новости

    Орбан предупредил о подготовке Европы к войне с Россией. Где премьер Венгрии увидел будущие поля сражений?

    Откровенный наряд Хайди Клум на афтепати «Оскара» оценили фразой «смотрится отвратительно»

    На Украине сделали признание о переговорах

    Раскрыто позволившее Моджтабе Хаменеи избежать гибели обстоятельство

    Напоившего девушку до смерти ради секса приговорили к тюремному сроку

    Мальчик жестоко проучил школьного хулигана и обеспечил себе угрызения совести на всю жизнь

    Европу и США предупредили о риске акций возмездия со стороны Ирана

    Трамп сообщил о потоплении уникальных кораблей Ирана

    Российский боец в одиночку зачистил опорные пункты ВСУ

    Украинская певица эмоционально пожаловалась на поляков

    Все новости
