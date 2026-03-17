Пассажир домогался стюардессы в самолете и загнал ее в угол

Пассажира авиакомпании Singapore Airlines обвинили в домогательствах к стюардессе во время полета. Об этом сообщает портал CNA.

Уточняется, что инцидент произошел 9 февраля, однако обвинения 36-летнему гражданину Индии Акашу Тивари предъявили только 17 марта. Издание не приводит подробности о рейсе, так как это может привести к раскрытию личности потерпевшей.

Согласно данным предварительного расследования, когда стюардесса обслуживала мужчину возле его места, он неподобающим образом дотронулся до нее. Она сделала Тивари замечание, а затем направилась в камбуз, чтобы подготовиться к посадке самолета. Индиец последовал за ней и загнал ее в угол.

Бортпроводнице удалось выскользнуть из камбуза и вернуться в салон, но подозреваемый продолжил преследовать ее, пока она не рассказала о произошедшем начальству. По прибытии в аэропорт Чанги в Сингапуре Тивари арестовали.

В суде индиец отклонил все обвинения. В случае признания виновным ему грозит тюремное заключение сроком до трех лет, штраф, телесное наказание или все сразу.

Ранее другой пассажир этой же авиакомпании схватил наклонившуюся за салфеткой стюардессу и силой затолкал ее в туалет. Выбраться ей помогла женщина, ставшая свидетельницей инцидента.

