Пассажиры отказались переплачивать за багаж, нагло вломились в самолет и попались

Два пассажира авиакомпании Vueling отказались переплачивать за перевес багажа в Испании, нагло вломились в самолет у всех на виду и попались. Об этом сообщило издание Ultima Hora.

Инцидент произошел 16 марта на рейсе из Пальмы в Барселону. 27-летние мужчины из Камеруна воспользовались моментом, пробежали по проходу и оказались на борту лайнера. Экипаж воздушного судна вызвал полицию, так как правонарушители не хотели покидать салон.

Офицеры дважды приказали туристам выйти, но те повели себя агрессивно. В итоге мужчин арестовали и сняли с борта силой. Камерунцев обвинили в сопротивлении и неповиновении сотрудникам правоохранительных органов.

