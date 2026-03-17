Путешествия
17:05, 17 марта 2026

Пассажиры отказались переплачивать за багаж, нагло вломились в самолет и попались

Ultima Hora: Двух пассажиров арестовали на борту самолета Vueling в Испании
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Sonia Bonet / Shutterstock / Fotodom  

Два пассажира авиакомпании Vueling отказались переплачивать за перевес багажа в Испании, нагло вломились в самолет у всех на виду и попались. Об этом сообщило издание Ultima Hora.

Инцидент произошел 16 марта на рейсе из Пальмы в Барселону. 27-летние мужчины из Камеруна воспользовались моментом, пробежали по проходу и оказались на борту лайнера. Экипаж воздушного судна вызвал полицию, так как правонарушители не хотели покидать салон.

Офицеры дважды приказали туристам выйти, но те повели себя агрессивно. В итоге мужчин арестовали и сняли с борта силой. Камерунцев обвинили в сопротивлении и неповиновении сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее турист пропил полмиллиона рублей в отеле Испании и сбежал на чужом автомобиле. Злоумышленника задержали на пароме до Барселоны.

