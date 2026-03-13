Реклама

16:36, 13 марта 2026Путешествия

Турист пропил полмиллиона рублей в отеле Европы и сбежал на чужом автомобиле

Туриста арестовали в Испании за долг перед отелем на Майорке в 554 тысячи рублей
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: PP Photos / Shutterstock / Fotodom

Турист поселился в отель в Европе, потратил в нем на выпивку и проживание полмиллиона рублей и сбежал без оплаты на чужом автомобиле. Об этом стало известно Cronica Balear.

В конце февраля путешественник из Германии остановился в гостинице на Майорке, Испания, и в общей сложности пропил в ее баре более 6000 евро (более чем 554 тысячи рублей). Когда мужчина попросил продлить номер, персонал отеля потребовал оплатить уже имеющийся долг. Немец показал сотруднику скрин с фиктивным переводом, но тот усомнился в достоверности данных. Тогда гость заведения скрылся без предупреждения на арендованной машине стоимостью 40 тысяч евро (3,6 миллиона рублей).

В среду, 11 марта, мошенника арестовали в Барселоне — турист сел на паром до материковой части страны, но его транспорт опознали сотрудники правоохранительных органов. Уточняется, что европейца уже доставили в суд, а автомобиль вернули в прокатную компанию.

Ранее зарубежный лоукостер лишился самолета из-за долга в 36 тысяч рублей перед туристкой. Судебный пристав и адвокат женщины поднялись на борт припаркованного в аэропорту Линца лайнера Boeing 737 и конфисковали его.

