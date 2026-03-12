Реклама

Зарубежный лоукостер лишился самолета из-за долга в 36 тысяч рублей перед туристкой

Зарубежный лоукостер лишился самолета в Австрии из-за долга в 36 тысяч рублей перед туристкой. Об этом сообщило издание Bild.

По данным источника, жительница Астена в июле 2024 года планировала улететь на отдых на Майорку, Испания, рейсом Ryanair. Однако отправление задержалось на 13 часов. Путешественница купила новый билет и села на другой борт. После отпуска авиакомпания вернула пассажирке стоимость посадочного талона, но отказалась выплачивать компенсацию и издержки. Адвокат австрийки потребовал компенсировать туристке 392,87 евро (36 тысяч рублей), но компания до сих пор не выплатила деньги.

9 марта судебный пристав и адвокат женщины поднялись на борт припаркованного в аэропорту Линца лайнера Boeing 737 и конфисковали его, требуя невыплаченных денег. Однако на борту не оказалось наличных средств. «Даже пилот предложил заплатить требуемую сумму. Но он хотел заплатить картой, а судебный пристав отказался», — объяснил адвокат Георг Вагенедер.

Уточняется, что транспортная компания может лишиться и других самолетов. Однако представитель авиаперевозчика все отрицает. «Это неправда. Ни один из наших самолетов не был конфискован. Все сообщения, утверждающие обратное, фактически неверны», — сообщили в Ryanair.

Ранее пассажирка авиакомпании Ryanair получила серьезные ожоги ног во время полета по вине перевозчика. 63-летняя Дениз Эллиотт попросила стюардессу принести ей кофе, однако крышек для пластиковых стаканов не оказалось в наличии.

