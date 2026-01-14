Пассажирка самолета получила серьезные ожоги ног во время полета по вине авиакомпании

Daily Mail: Пассажирка авиакомпании Ryanair получила серьезные ожоги ног

Пассажирка авиакомпании Ryanair получила серьезные ожоги ног во время полета по вине перевозчика. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что борт летел из английского Борнмута на Майорку, Испания. 63-летняя Дениз Эллиотт попросила стюардессу принести ей кофе, однако крышек для пластиковых стаканов не оказалось в наличии. Путешественница поставила кофе на откидной столик перед собой, а уже через секунду напиток опрокинулся прямо ей на ноги.

Эллиотт заявила, что экипаж никак не помог ей и лишь после многократных просьб предоставил средство от ожогов. Женщина обратилась в суд с жалобой, но потом согласилась решить вопрос в досудебном порядке. Авиакомпания выплатила ей 4,3 тысячи фунтов стерлингов (460 тысяч рублей).

Ранее пассажир самолета российской авиакомпании получил ожоги из-за бортпроводника, пролившего на него кипяток во время полета. 50-летний житель города Бикин Александр К. летел из Хабаровска в Екатеринбург.