20:01, 14 января 2026

Пассажирка самолета получила серьезные ожоги ног во время полета по вине авиакомпании

Зарина Дзагоева
Фото: Pedro Nunes / Reuters

Пассажирка авиакомпании Ryanair получила серьезные ожоги ног во время полета по вине перевозчика. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что борт летел из английского Борнмута на Майорку, Испания. 63-летняя Дениз Эллиотт попросила стюардессу принести ей кофе, однако крышек для пластиковых стаканов не оказалось в наличии. Путешественница поставила кофе на откидной столик перед собой, а уже через секунду напиток опрокинулся прямо ей на ноги.

Эллиотт заявила, что экипаж никак не помог ей и лишь после многократных просьб предоставил средство от ожогов. Женщина обратилась в суд с жалобой, но потом согласилась решить вопрос в досудебном порядке. Авиакомпания выплатила ей 4,3 тысячи фунтов стерлингов (460 тысяч рублей).

Ранее пассажир самолета российской авиакомпании получил ожоги из-за бортпроводника, пролившего на него кипяток во время полета. 50-летний житель города Бикин Александр К. летел из Хабаровска в Екатеринбург.

