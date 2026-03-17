Пассажиры провели пять часов в небе на борту рейса «в никуда» и вернулись

Пассажиры самолета авиакомпании Emirates пять часов провели в небе на борту рейса «в никуда» и вернулись в аэропорт вылета. Об этом сообщает Irish Star.

Уточняется, что борт вылетел из Дублина 16 марта и должен был приземлиться в Дубае, однако пилоты развернули борт. Предполагается, что это связано с введенными ограничениями на полеты в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что всем иностранным авиакомпаниям, в том числе российским, запретили летать в аэропорты Дубая. Соответствующий указ будет действовать до дальнейшего распоряжения.