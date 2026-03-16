Российским авиакомпаниям запретили летать в Дубай

The Economic Times: Иностранным авиакомпаниям запретили летать в аэропорты Дубая

Всем иностранным авиакомпаниям, в том числе российским, запретили летать в аэропорты Дубая. Об этом сообщает The Economic Times.

Уточняется, что соответствующий указ будет действовать до дальнейшего распоряжения. Такое решение принято после атаки дронов на топливный резервуар в районе аэропорта 15 марта. Сильнее всего запрет повлияет на индийских перевозчиков. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, более 30 процентов международного пассажиропотока Индии приходится на страны Ближнего Востока, а Дубай является ключевым хабом для них.

Кроме того, ранее 16 марта Объединенные Арабские Эмираты продлили частичное закрытие воздушного пространства страны на неделю. Уточнялось, что ограничения будут действовать до 15:00 по московскому времени 23 марта.