11:35, 16 марта 2026

ОАЭ продлили закрытие воздушного пространства

ТАСС: ОАЭ продлили частичное закрытие воздушного пространства на неделю
Алина Черненко

Фото: Stringer / Reuters

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) продлили частичное закрытие воздушного пространства страны на неделю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиадиспетчерские службы Ближнего Востока.

Уточняется, что ограничения будут действовать до 15:00 по московскому времени 23 марта. Для полетов в местные аэропорты и обратно определили шесть маршрутов до контрольных пунктов пересечения границы с воздушным пространством соседних стран — Омана и Саудовской Аравии. Экипажи лайнеров призвали следить за оперативной информацией от диспетчерских служб.

Ранее стало известно, что самолеты авиакомпании Emirates, летевшие из России в ОАЭ, посадили в других странах из-за атаки иранских БПЛА. В частности, лайнер, направлявшийся в Дубай из Москвы, приземлился в аэропорту Омана.

