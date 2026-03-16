11:23, 16 марта 2026

Летевшие из России в ОАЭ самолеты посадили в других странах из-за атаки БПЛА

Летевшие из России в Дубай самолеты Emirates посадили в Омане и Пакистане
Алина Черненко

Фото: Andreas Haas / IMAGO / Reuters

Самолеты авиакомпании Emirates, летевшие из России в ОАЭ, посадили в других странах из-за атаки иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает портал TourDom.

Уточняется, что лайнер, направлявшийся в Дубай из Москвы, приземлился в аэропорту столицы Омана Маската. А пилоты самолета, летевшего из Санкт-Петербурга, выбрали в качестве запасного аэродрома пакистанский Исламабад. Между тем некоторым иностранным бортам пришлось совершать посадку в Египте.

Аэропорт Дубая открыли после ночной атаки иранских БПЛА утром в понедельник, 16 марта. Пассажирам порекомендовали уточнять актуальную информацию о своих рейсах у авиакомпаний.

