Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:18, 16 марта 2026Путешествия

Аэропорт Дубая открыли после ночной атаки БПЛА

Аэропорт Дубая объявил о возобновлении рейсов после приостановки работы
Алина Черненко

Фото: Stringer / Reuters

Аэропорт Дубая открыли после ночной атаки иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в медиа-офисе властей эмирата Dubai Media Оffice, пост опубликован в соцсети X.

Управление гражданской авиации объявило о постепенном возобновлении некоторых рейсов в воздушную гавань и из нее после приостановки работы в качестве меры предосторожности.

Пассажирам порекомендовали уточнять актуальную информацию о своих рейсах у авиакомпаний.

Ранее стало известно, что десятки российских туристов застряли в аэропорту Дубая после атаки БПЛА. В частности, рейс авиакомпании Emirates в Москву перенесли на неопределенный срок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль уничтожил самолет верховного лидера Ирана

    МИД Венгрии выступил с заявлением о новом пакете санкций ЕС

    Жители московского ЖК пожаловались на полчища крыс

    Россияне массово игнорируют оформление одного документа на машину

    Пожаловавшимся на крыс москвичам посоветовали самостоятельно решать проблему

    Москалькова рассказала о судьбе остающихся на Украине россиян

    ЕС допустил отправку военных кораблей в Ормузский пролив

    В России назвали цель трехдневной атаки дронов на Москву

    Спасший на СВО несколько сотен раненых военный раскрыл шансы выжить при задетой артерии

    В аэропорту Ирана произошел взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok