Аэропорт Дубая открыли после ночной атаки БПЛА

Аэропорт Дубая объявил о возобновлении рейсов после приостановки работы

Аэропорт Дубая открыли после ночной атаки иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в медиа-офисе властей эмирата Dubai Media Оffice, пост опубликован в соцсети X.

Управление гражданской авиации объявило о постепенном возобновлении некоторых рейсов в воздушную гавань и из нее после приостановки работы в качестве меры предосторожности.

Пассажирам порекомендовали уточнять актуальную информацию о своих рейсах у авиакомпаний.

Ранее стало известно, что десятки российских туристов застряли в аэропорту Дубая после атаки БПЛА. В частности, рейс авиакомпании Emirates в Москву перенесли на неопределенный срок.