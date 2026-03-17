19:44, 17 марта 2026

Появилось видео с места происшествия с изрезанным матерью 12-летним школьником

В Подмосковье показали видео из квартиры, где мать зарезала 12-летнего сына
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Подмосковье показали видео из квартиры, где мать расправилась с 12-летним сыном. Об этом сообщает ТАСС.

На кадрах оперативной съемки следователь осматривает место происшествия, где на раковине и ванной присутствуют следы крови. После этого они снимают отпечатки на различных поверхностях.

По данным правоохранительных органов, все произошло в Ногинске. Днем 16 марта в съемной квартире одного из домов обнаружили изрезанного мальчика 2014 года рождения. Кроме него в этой квартире была найдена женщина — мать. Ее госпитализировали.

Вместе с сыном она приехала из Москвы. Они остановились в арендованной посуточно квартире. Их обнаружила собственница жилья на следующий день, которая вызвала скорую помощь и полицейских.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

В преступлении подозревается мать несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что появилась версия о случившемся с изрезанным 12-летним школьником в Подмосковье.

