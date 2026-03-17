18:43, 17 марта 2026

В Подмосковье мать зарезала 12-летнего сына
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

В Подмосковье мать расправилась с 12-летним сыном. Об этом сообщает НТВ.

По данным канала, по предварительной версии, мать сначала расправилась с сыном, а затем пыталась покончить с собой.

По данным правоохранительных органов, все произошло в Ногинске. Днем 16 марта в съемной квартире одного из домов обнаружили изрезанного мальчика 2014 года рождения. Кроме него в этой квартире была найдена женщина — мать. Ее госпитализировали.

Вместе с сыном она приехала из Москвы. Они остановились в арендованной посуточно квартире. Их обнаружила собственница жилья на следующий день, которая вызвала скорую помощь и полицейских.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее сообщалось, что в российской квартире найден изрезанный 12-летний школьник.

    Последние новости

    В Сибири объяснили изъятие животных у местных жителей. Тема убоя скота дошла до Кремля

    Внучка экс-президента Узбекистана появилась на подиуме

    Израильские туристы подрались с активистами и оскорбили полицию в Бразилии

    Появилась версия о случившемся с изрезанным 12-летним школьником в Подмосковье

    Бывший глава Минстроя российского региона задержан

    Трамп объявил об уничтожении вооруженных сил Ирана

    Власти отреагировали на ситуацию с выгнанными на улицу помогающими бойцам СВО россиянками

    Курсы доллара и евро выросли

    Мужчина восемь лет проходил с 12-сантиметровой железной палочкой в горле

    Трамп разгневался на союзников США

    Все новости
