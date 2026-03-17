Появилась версия о случившемся с изрезанным 12-летним школьником в Подмосковье

В Подмосковье мать зарезала 12-летнего сына

В Подмосковье мать расправилась с 12-летним сыном. Об этом сообщает НТВ.

По данным канала, по предварительной версии, мать сначала расправилась с сыном, а затем пыталась покончить с собой.

По данным правоохранительных органов, все произошло в Ногинске. Днем 16 марта в съемной квартире одного из домов обнаружили изрезанного мальчика 2014 года рождения. Кроме него в этой квартире была найдена женщина — мать. Ее госпитализировали.

Вместе с сыном она приехала из Москвы. Они остановились в арендованной посуточно квартире. Их обнаружила собственница жилья на следующий день, которая вызвала скорую помощь и полицейских.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

