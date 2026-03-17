Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:48, 17 марта 2026

Профицит внешней торговли России резко упал

Дмитрий Воронин

Фото: Urri / Shutterstock / Fotodom

Профицит торгового баланса России (отражает соотношение стоимости экспортированных и импортированных товаров) сократился в январе к уточненным данным за декабрь 2025 года примерно в полтора раза — с 9,8 до 6,6 миллиарда долларов. Год к году снижение показателя оказалось не столь резким, составив 0,8 миллиарда. Об этом свидетельствует предварительная оценка Центробанка (ЦБ) РФ, опубликованная на его сайте.

Профицит счета текущих операций уменьшился в первом месяце текущего года и к декабрю, и к январю 2025-го сразу в семь раз — с 2,8 до 0,4 миллиарда долларов, следует из данных регулятора.

Столь значительное сокращение в ЦБ объяснили «меньшим, чем годом ранее, положительным сальдо торгового баланса и увеличением отрицательного вклада баланса первичных и вторичных доходов».

По данным российских таможенников, которые они ранее привели по итогам января-ноября, профицит внешней торговли РФ упал за 11 месяцев 2025 года на 10,5 процента, до 124,7 миллиарда долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok