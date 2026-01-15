Профицит российской внешней торговли упал

ФТС сообщила о падении профицита внешней торговли в январе-ноябре 2025 года

По итогам января-ноября 2025 года профицит внешней торговли России упал на 10,5 процента, до 124,7 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), размещенные на сайте ведомства.

Внешнеторговый оборот снизился на 4,1 процента, до 622,7 миллиарда долларов, в том числе экспорт — на 5,3 процента, до 373,7 миллиарда, а импорт — на 2,4 процента, до 249 миллиардов. В прошлом году показатели составляли 394,5 миллиарда и 255,2 миллиарда долларов соответственно.

Основой российского экспорта остаются минеральные продукты, их удельный вес в товарной структуре составил 54,6 процента. В товарной структуре импорта почти половина (48,2 процента) приходится на машины, оборудование и подобные товары.

Товарооборот со странами Азиатского региона, доля которого составляет 73,3 процента, упал на 2,8 процента. Для европейских стран с долей 18,8 процента падение составило 9,6 процента, а для стран Африки с долей 3,8 процента — 8,1 процента. Вырос показатель только в торговле со странами Американского континента (плюс 5,5 процента), но его доля в общей торговле достигла всего лишь 5,5 процента.

Ранее в Главном таможенном управлении КНР подсчитали, что в 2025 году объем российско-китайской торговли уменьшился на 6,9 процента, до 228,1 миллиарда долларов. Российский посол в КНР Игорь Моргулов отмечал, что объемы торговли соседних стран снизились в силу рыночных причин.