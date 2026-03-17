16:29, 17 марта 2026Экономика

Россиян предупредили об опасном половодье

Гидролог Болгов: Пик половодья в регионах России начнется через неделю
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Пик половодья в регионах России начнется через одну-две недели. Об опасном уровне воды предупредил жителей страны главный научный сотрудник, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов в беседе с НСН.

По предварительным прогнозам специалистов, на большинстве территорий половодье будет в пределах нормы. Аномальные уровни воды возможны для Оки, Каширского района Тамбовской области и Центрального региона.

«В бассейне Оки ожидается до пяти метров выше над нормальным уровнем половодья. Это довольно много. На Дону, к сожалению, будет низкий подъем, что плохо. Там нам воды больше надо», — пояснил Болгов.

При сохранении теплой погоды таяние снега завершится в ближайшие две-три недели, ожидает гидролог. При этом максимальный уровень воды будет достигнут через одну-две недели, а к концу апреля половодье закончится, спрогнозировал эксперт.

Ранее эксперты спрогнозировали, что из-за аномальных снегопадов зимой уровень весеннего половодья может оказаться выше нормы в 16 регионах России.

