Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:09, 6 марта 2026Экономика

Стало известно о риске затопления в российских регионах

«Известия»: В регионах России может случиться экстремальное половодье
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Уровень весеннего половодья в 16 регионах России может оказаться выше нормы из-за накопившегося за зиму снежного покрова, который начнет активно таять. Экстремальная ситуация возможна в Рязанской и Пензенской областях, а также в Татарстане и Мордовии, пишет газета «Известия».

«В Рязанской области, Мордовии, Пензенской области, Татарстане, где до 90–95 сантиметров, а местами и 1 метра высота снежного покрова. Там наибольшая вероятность высокого, близкого к экстремальному половодью», — сказал метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В столичном регионе катастрофических подъемов воды не ждут. Как рассказал заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, гидролог Михаил Болгов, снега сейчас много, но скоро вернутся холода, так что таяние растянется. «Катастрофических подъемов воды на Оке, как в 1970-е годы, по 10–12 м, скорее всего, не будет», — заверил он. Эксперты пока не могут точно сказать, когда в Москве и области полностью растает снег. Шувалов предполагал, что это случится только к середине апреля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ОАЭ задумали принять неожиданные меры против Ирана

    Российские военные обнаружили подземный город ВСУ в Харьковской области

    В российском городе накрыли подпольный банк с миллионными оборотами

    АвтоВАЗ прокомментировал переход на сокращенную рабочую неделю

    Россиян предупредили об уловке мошенников в Telegram перед 8 Марта

    Стало известно о риске затопления в российских регионах

    Дочь Джуда Лоу без бюстгальтера пришла на Неделю моды в Париже

    Передача данных о молодежных организациях обернулась в России делом о госизмене

    Иран пообещал более масштабные и интенсивные атаки

    Более половины машин в Россию начали ввозить по параллельному импорту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok