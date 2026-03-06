Стало известно о риске затопления в российских регионах

«Известия»: В регионах России может случиться экстремальное половодье

Уровень весеннего половодья в 16 регионах России может оказаться выше нормы из-за накопившегося за зиму снежного покрова, который начнет активно таять. Экстремальная ситуация возможна в Рязанской и Пензенской областях, а также в Татарстане и Мордовии, пишет газета «Известия».

«В Рязанской области, Мордовии, Пензенской области, Татарстане, где до 90–95 сантиметров, а местами и 1 метра высота снежного покрова. Там наибольшая вероятность высокого, близкого к экстремальному половодью», — сказал метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В столичном регионе катастрофических подъемов воды не ждут. Как рассказал заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, гидролог Михаил Болгов, снега сейчас много, но скоро вернутся холода, так что таяние растянется. «Катастрофических подъемов воды на Оке, как в 1970-е годы, по 10–12 м, скорее всего, не будет», — заверил он. Эксперты пока не могут точно сказать, когда в Москве и области полностью растает снег. Шувалов предполагал, что это случится только к середине апреля.