Экономика
16:33, 5 марта 2026Экономика

Назван срок схода снега в Москве

Синоптик Шувалов: Снег в Москве растает к середине апреля
Виктория Клабукова

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Снег в Москве не успеет растаять за март. Когда ждать исчезновения сугробов, столичным жителям рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Его слова приводит РИА Новости.

По прогнозам синоптика, снег растает в мегаполисе в первую половину апреля, ближе к середине месяца. Несмотря на изначально быстрые темпы снеготаяния, процесс замедлился: если в первые числа марта высота снежного покрова уменьшилась сразу на 18 сантиметров, то с 3 по 4 марта сугробы подтаяли лишь на 3 сантиметра. Вплоть до апреля, как предполагает Шувалов, снежный покров в Москве не увеличится и останется на прежнем уровне около полуметра.

Малоактивным снеготаяние в столице останется до второй декады марта. Ранее москвичей предупредили о похолодании. На выходных, 7-8 марта, ночью столбики термометров в городе резко упадут до минус 17 градусов. В дневные часы температура будет держаться в пределах минус 6-11 градусов.

