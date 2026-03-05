Реклама

09:01, 5 марта 2026Экономика

Москвичей предупредили о резком похолодании

Синоптик Ильин: На выходных в Москве похолодает до минус 17 градусов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В предстоящие праздничные выходные в Москве резко похолодает. О стремительном понижении температуры жителей столицы предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в разговоре с aif.ru.

Специалист рассказал, что после комфортной погоды в течение рабочей недели в выходные столбики термометров опустятся до минус 17 градусов в ночные часы. В дневные, продолжил он, показатели будут держаться в пределах минус 6-11 градусов.

Кроме похолодания, москвичам на выходных стоит ждать новых снегопадов. «На этой рабочей неделе существенных осадков уже не будет, однако в субботу снова ожидаются небольшие снегопады», — поделился информацией Ильин. Он уточнил, что причиной осадков станет циклон, из-за которого на столичный регион обрушатся морозы.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 5 марта в Москве ожидаются мокрый снег и гололедица.

