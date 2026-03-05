Москвичам пообещали мокрый снег и гололедицу

Синоптик Леус: 5 марта в Москве ожидаются мокрый снег и гололедица

В четверг, 5 марта, в Москве прогнозируются мокрый снег и гололедица. Такую погоду жителям столицы пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня столичный регион будет ощущать влияние уходящего на юго-восток циклонического вихря. В такой ситуации ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдет небольшой снеге, мокрый снег, на дрогах и тротуарах гололедица», — поделился информацией синоптик. Столбики термометров в Москве, продолжил он, покажут от нуля до плюс двух градусов Цельсия, а в Подмосковье — от нуля до плюс трех. Северный ветер будет дуть со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня повысится до 744 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В пятницу, 6 марта, в столичном регионе местами пройдет небольшой снег, ожидается гололедица. В ночные часы температура составит минус четыре-шесть градусов, а в дневные — ноль-плюс два градуса, рассказал Леус.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил москвичей и других жителей Центральной России о возвращении холодов после 8 марта.