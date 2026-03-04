Реклама

Экономика
12:27, 4 марта 2026

Москвичей предупредили о возвращении холодов

Синоптик Шувалов: Морозы придут в Москву сразу после 8 Марта
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Весны в марте окончательно быть не может, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В беседе с «Лентой.ру» он предупредил москвичей и жителей Центральной России о возвращении холодов.

«Морозы придут в Подмосковье сразу после праздников, сразу после 8 марта. То есть 9-10 марта все прогностические материалы указывают на похолодание резкое — до 10-12 градусов мороза. Это ночные температуры в Москве, а дневные будут порядка 1-6 градусов мороза. На фоне сегодняшних положительных значений это, конечно, значительное похолодание. Еще более холодно будет восточнее Москвы — Владимир, Нижний Новгород, Казань», — поделился синоптик.

Ранее Шувалов сообщал, что весна окончательно придет в Москву и область только во второй половине марта. Пик тепла в марте, по его словам, уже был пройден 1 числа, когда температура в столице выросла до 4,9 градуса тепла, настолько высоких значений в этом месяце больше не будет.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказывал, что оттепель в Москве завершится в ночь на среду, 4 марта.

