Экономика
17:16, 2 марта 2026Экономика

Назван срок окончательного прихода весны в Москву

Синоптик Шувалов: Весна окончательно придет в Москву во второй половине марта
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Весна окончательно придет в Москву и область только во второй половине марта. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1».

По словам синоптика, пик тепла в марте уже был пройден. В воскресенье, 1 марта, температура в столице выросла до 4,9 градуса тепла, однако настолько высоких значений больше не будет. В ближайшие дни москвичей ожидает похолодание.

«Сегодня и завтра (2 и 3 марта) это 1–3 градуса тепла в дневные часы, а в среду нас ждет провал небольшой вниз, ниже нулевой отметки. Растаявший днем снег начнет замерзать ночью, превратив дороги и тротуары в каток», — отметил Шувалов. Он подчеркнул, что устойчивое потепление ожидается лишь во второй половине месяца.

Ранее сообщалось, что в марте Москва превратится в Венецию из-за больших влагозапасов в снежном покрове.

