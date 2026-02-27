Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:59, 27 февраля 2026Экономика

Москва превратится в Венецию

Метеоролог Макарова: В марте Москва превратится в Венецию
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В марте Москве может превратиться в Венецию из-за больших влагозапасов в снежном покрове. Об этом предупредила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова, передает РИА Новости.

По словам специалиста, в условиях антициклона и солнечной погоды часть снега в столице растает, а часть испарится — в таком случае улицы не заполнит вода. Однако если погода будет облачной, снег растает не так быстро, а дожди будут его размывать.

«Как вы понимаете, в любом случае воды будет очень много, и в марте Москва превратится в Венецию», — заявила Макарова.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала, что снег в Москве может полностью исчезнуть в первой декаде апреля. Специалист подчеркнула, что сейчас рано давать точные прогнозы касательно схода снежного покрова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Буданов хочет раздела России на «несколько региональных государств». Ему резко ответили в Москве

    Москва превратится в Венецию

    Названа новая проблема для продаж российской нефти

    Хирург высказался о пластике Вали Карнавал

    Афганистан начал новые атаки возмездия на границе с Пакистаном

    В российском городе в квартире пенсионерки рухнул потолок

    Телеведущая неделями игнорировала головную боль и оказалась на грани смерти

    Трамп заявил о желании отменить санкции против России

    Рублев проиграл в полуфинале турнира в Дубае

    Коммунальщики нанесли миллионный ущерб в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok