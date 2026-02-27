Метеоролог Макарова: В марте Москва превратится в Венецию

В марте Москве может превратиться в Венецию из-за больших влагозапасов в снежном покрове. Об этом предупредила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова, передает РИА Новости.

По словам специалиста, в условиях антициклона и солнечной погоды часть снега в столице растает, а часть испарится — в таком случае улицы не заполнит вода. Однако если погода будет облачной, снег растает не так быстро, а дожди будут его размывать.

«Как вы понимаете, в любом случае воды будет очень много, и в марте Москва превратится в Венецию», — заявила Макарова.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала, что снег в Москве может полностью исчезнуть в первой декаде апреля. Специалист подчеркнула, что сейчас рано давать точные прогнозы касательно схода снежного покрова.