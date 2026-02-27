Назван срок полного схода снега в Москве

Синоптик Позднякова: Возможно, снег в Москве сойдет в первой декаде апреля

Давать прогнозы, когда в Москве исчезнет снежный покров, на данный момент сложно, в особенности после мощных февральских снегопадов. Примерные сроки в эфире радиостанции Sputnik назвала метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Необходимо учитывать, что с началом весны снегопады в столице, как правило, не прекращаются. В первой декаде марта, по сведениям синоптиков, осадков не ожидается, однако в течение месяца с приходом южных циклонов сильные снегопады еще могут вернуться.

Если температура в начале весны будет держаться выше нормы, снег может начать таять уже в марте. На нет снежный покров, возможно, сойдет в первой декаде апреля. «Будем надеяться, что может быть первой декаде апреля от этого снежного покрова мало что останется», — заявила Позднякова. При этом метеоролог уточняет, что речь идет о Москве, поскольку в области снега традиционно больше, и лежит он неравномерно.

Ранее москвичей предупредили об активном весеннем половодье. С учетом высоты снежного покрова и осенней переувлажненности земли в столице может натаять около пяти миллионов кубометров воды, что равноценно двум тысячам олимпийских бассейнов.