Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:13, 27 февраля 2026Экономика

Назван срок полного схода снега в Москве

Синоптик Позднякова: Возможно, снег в Москве сойдет в первой декаде апреля
Виктория Клабукова

Фото: Нафикова Светлана / АГН «Москва»

Давать прогнозы, когда в Москве исчезнет снежный покров, на данный момент сложно, в особенности после мощных февральских снегопадов. Примерные сроки в эфире радиостанции Sputnik назвала метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Необходимо учитывать, что с началом весны снегопады в столице, как правило, не прекращаются. В первой декаде марта, по сведениям синоптиков, осадков не ожидается, однако в течение месяца с приходом южных циклонов сильные снегопады еще могут вернуться.

Если температура в начале весны будет держаться выше нормы, снег может начать таять уже в марте. На нет снежный покров, возможно, сойдет в первой декаде апреля. «Будем надеяться, что может быть первой декаде апреля от этого снежного покрова мало что останется», — заявила Позднякова. При этом метеоролог уточняет, что речь идет о Москве, поскольку в области снега традиционно больше, и лежит он неравномерно.

Ранее москвичей предупредили об активном весеннем половодье. С учетом высоты снежного покрова и осенней переувлажненности земли в столице может натаять около пяти миллионов кубометров воды, что равноценно двум тысячам олимпийских бассейнов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Между Афганистаном и Пакистаном начались боевые действия. Что известно на данный момент?

    «Будет невероятно, если это произойдет». Греф дал личный прогноз курса рубля

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    Назван срок полного схода снега в Москве

    Ставшая бабушкой Лазарева заявила о «невероятном опыте» в Европе

    Российский вратарь сделал голевую передачу в матче НХЛ

    Пенсионерку арестовали за вольное исполнение государственного гимна в караоке

    Клинтон рассказала о странном допросе про НЛО

    Дачу показаний Хиллари Клинтон по делу Эпштейна назвали клоунским шоу

    14-летняя дочь Саркози показала фото в наряде с глубоким декольте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok