Москвичей предупредили об активном половодье

Синоптик Тишковец: Москву ожидает активное весеннее половодье

Весной Московский регион ожидает активное половодье на фоне рекордного количества снега в феврале. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

«Бурное пробуждение» водоемов ждет Центральную Россию, в том числе Москву и область, а также сопредельные регионы. «Тающий снег в виде потоков воды устремится в реки, заполняя их русло с выходом большой воды из берегов и подтоплением низменностей, домов, дорог и хозяйственных построек», — отметил синоптик.

Тишковец добавил, что с учетом высоты снежного покрова, площади столицы и осенней переувлажненности земли при таянии снега превратится примерно в пять миллионов кубических метров воды. Примерно столько же нужно, чтобы заполнить 50-этажный небоскреб или две тысячи олимпийских бассейнов.

Ранее сообщалось, что в марте сугробы в Москве начнут таять. Сейчас высота снежного покрова в городе выросла до рекордных 84 сантиметров.