Экономика
12:23, 26 февраля 2026

В Москве побили один рекорд

Синоптик Тишковец: Рекордные сугробы в Москве выросли до 84 см
Александра Качан (Редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Рекордные за зиму и всю историю наблюдений сугробы в Москве выросли до 84 сантиметров. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

В четверг, 26 февраля, высота снежного покрова на главной столичной метеостанции ВДНХ составила 73 сантиметра при норме 38 сантиметров. В центре Москвы, на Балчуге, сугробы достигли 81 сантиметра, в Тушино — 75 сантиметров, а на станции МГУ — 84 сантиметра.

Ранее сообщалось, что в начале марта сугробы в Москве начнут таять. При этом в пятницу, 27 февраля, и на выходных снег и мокрый снег продолжат идти в столице.

