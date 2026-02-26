Реклама

08:57, 26 февраля 2026Экономика

Сугробы в Москве «сдуются»

Синоптик Тишковец: Сугробы в Москве сдуются на семь сантиметров
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Новосильцев Артур / АГН «Москва»

В начале марта сугробы в Москве «сдуются» на несколько сантиметров. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По информации синоптика, в настоящее время высота снежного покрова в Москве находится на рекордном за текущую зиму и всю историю метеонаблюдений уровне в 73 сантиметра при норме 38 сантиметров. Так, в Тушино показатель составляет 75 сантиметров, на Балчуге — 81 сантиметр, а на метеостанции в МГУ — 84 сантиметра.

Что касается новых осадков на этой неделе, ближайший снег прогнозируется во второй половине дня в пятницу, 27 февраля. Помимо этого, мокрый снег ожидается в последний день зимы, 28 февраля. Однако уже в начале марта, отметил Тишковец, на фоне оттепели и слякоти высота сугробов уменьшится на семь сантиметров. В первый день весны температура составит плюс один-четыре градуса Цельсия.

Накануне сообщалось, что за предшествующие сутки в столице выпало 23 процента месячной нормы снега.

