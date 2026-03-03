Назван срок окончания оттепели в Москве

Синоптик Тишковец: Оттепель в Москве завершится в ночь на 4 марта

Оттепель в Москве завершится в ночь на среду, 4 марта. Соответствующую дату жителям столицы назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с агентством РИА Новости.

«В предстоящую ночь заглянет промежуточный гребень антициклона, благодаря чему немного распогодится, и подморозит до минус трех-минус пяти градусов, на дорогах — гололедица толщиной до двух миллиметров», — поделился информацией синоптик.

Днем в среду, 4 марта, под влиянием теплого атмосферного фронта, прогнозируется пасмурная погода со снегом и мокрым снегом, а столбики термометров покажут не выше нуля-плюс двух градусов, рассказал Тишковец. «В четверг циклонический вихрь развернется своей тыловой стороной, а значит, похолодает: ночью до минус одного — минус трех, после полудня около нуля. Не обойдется без кратковременного снега», — отметил он.

Самым холодным, уточнил собеседник агентства, окажется финал рабочей недели. Так, в пятницу, 6 марта, влияние тыла циклона ослабеет. Местами в столице пройдет снег, в облаках появятся просветы, что вместе с северным ветром понизит минимальную температуру воздуха до минус пяти-семи градусов. В дневные часы она будет составлять не более минус одного-трех градусов, добавил специалист.

Что касается выходных, в те дни погода также будет неустойчивой и снежной. В ночные часы столбики термометров покажут минус два-четыре градуса, а днем — от нуля до минус двух, заключил Тишковец.

Ранее его коллега, Михаил Леус, заявил, что минувшая зима стала самой снежной за всю историю метеонаблюдений.