17:21, 3 марта 2026Экономика

Москвичи бросились скупать резиновые сапоги

Спрос на резиновые сапоги в столичном регионе вырос в 16 раз после потепления
Елизавета Городищева
Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

После рекордных снегопадов и резкого потепления жители Москвы и Подмосковья бросились скупать резиновые сапоги и другие вещи, защищающие от дождя и луж. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на данные маркетплейсов.

По данным одного из маркетплейсов, самый быстрый рост показали женские резиновые сапоги (рост в 16 раз) и мужские (рост в семь раз). Спрос на чехлы-дождевики для обуви вырос почти в шесть раз. Также пользователи выбирают водоотталкивающие спреи для одежды и обуви (рост в три раза), дождевики (рост в два раза) и зонты (рост в 1,5 раза).

В другом маркетплейсе рассказали, что продажи галош в Москве в натуральном выражении выросли на 78 процентов, зонтов — на 120 процентов, дождевиков — на 70 процентов. Самый активный рост показали резиновые сапоги (827 процентов в натуральном выражении).

В Московской области статистика похожая: галоши — плюс 74 процента, резиновые сапоги — плюс 1130 процентов, зонты — плюс 212 процентов. Дождевиков для животных в столице приобрели на 200 процентов больше, а в области — на 280 процентов.

Ранее жителей Московского региона предупредили об активном половодье весной на фоне рекордного количества снега в феврале.

