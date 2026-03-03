Реклама

Экономика
14:52, 3 марта 2026Экономика

В Москве прошла самая снежная зима

Синоптик Леус: Сугробы в Москве побили абсолютный рекорд по высоте
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Сугробы, появившиеся в Москве прошедшей зимой, оказались самыми высокими за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом «Ленте.ру» рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик отметил, что зима 2025-2026 года не стала рекордной по количеству выпавших осадков, однако побила абсолютный рекорд по высоте снежного покрова.

В феврале высота сугробов в Москве, на базовой метеостанции ВДНХ,

К началу марта сугробы в Москве подтаяли. Во вторник, 3 марта, их высота в столице снизилась до 52 сантиметров. По прогнозам ведущего сотрудника Гидрометцентра России Марины Макаровой, снег в Москве может исчезнуть к началу апреля.

