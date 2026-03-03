Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:43, 3 марта 2026Экономика

Назван срок исчезновения снега в Москве

Синоптик Макарова: Снег в Москве может растаять к началу апреля
Виктория Клабукова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Снег в Москве может исчезнуть к началу апреля. Об этом в беседе с агентством ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

В течение марта снежный покров, по прогнозам синоптика, продолжит увеличиваться, хотя и вероятность того, что к апрелю он уже сойдет, Макарова не исключает. «Есть, конечно, вероятность, отличная от нуля, но трудно сказать, потому что еще месяц впереди», — отметила она. Температура в марте, по ее расчетам, будет держаться около средних значений, но выше климатической нормы, что позволяет допускать, что за месяц снег успеет растаять.

Ранее о сроке полного схода снега в Москве высказалась главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее оценкам, снег в столице растает в первой декаде апреля, поскольку в течение марта сильные снегопады еще могут вернуться.

При этом половодье в Москве может быть довольно активным. С учетом высоты снежного покрова и осенней переувлажненности земли в столице может натаять около пяти миллионов кубометров воды, что равноценно 2000 олимпийских бассейнов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл планы США по гарантиям безопасности для Украины

    Назван простой способ быстро снизить уровень холестерина

    Подростки толпой напали на российскую школьницу в торговом центре

    Тело Джабраилова вывезли на Кавказ

    Россиянин в больнице напал на вернувшегося с СВО врача

    Россиянин получил срок за 14 выстрелов в участника СВО

    Толпа жестоко избила подростка в российском регионе

    Хвастающая романом с Джимом Керри Волочкова объявила о его смерти

    Названа уникальная особенность дефицита бюджета России

    13 тысяч авиарейсов отменили с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok