Экономика
12:49, 3 марта 2026Экономика

Таяние снега в Москве замедлилось

Синоптик Леус: Снеготаяние в Москве будет малоактивным до второй декады марта
Виктория Клабукова

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Сугробы в Москве стали таять медленнее. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Темпы таяния снега в столичном регионе снизились: так, на опорной метеостанции Москвы ВДНХ высота снежного покрова сократилась на два сантиметра, до 52 сантиметров. При этом столбики термометров последние сутки держались выше нулевой отметки.

На метеостанции в Тушино осадкомеры зафиксировали 56 сантиметров снега — за день снежный покров потерял в высоте два сантиметра. На Балчуге сугробы подтаяли на шесть сантиметров, уменьшившись до 57 сантиметров, а около МГУ — на семь сантиметров (высота снежного покрова составляет 61 сантиметр). В Подмосковье снежный покров потерял в высоту четыре сантиметра, достигнув 42 сантиметров. При этом в Кашире показатель составил 70 сантиметров, лишившись за сутки всего одного сантиметра. Как предполагает синоптик, процесс таяния снега будет малоактивным до конца первой декады марта.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова допустила, что снег в столице растает к началу апреля. При этом метеорологи не исключают, что сильные снегопады еще вернутся в Москву в течение марта.

