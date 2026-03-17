15:44, 17 марта 2026

Россиянин компенсирует моральный вред изнасилованной 15-летней школьнице

В Удмуртии с уголовника взыскали миллион в пользу изнасилованной школьницы
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Республике Удмуртия суд взыскал один миллион рублей компенсации морального вреда в отношении подвергшейся насилию 15-летней школьницы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По решению суда, 36-летнего жителя, ранее судимого за аналогичное преступление, признали виновным в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Приговор — 11 лет колонии. В ходе судебных заседаний девушка испытала моральные страдания, когда ей пришлось рассказывать о своей беспомощности и перенесенном унижении. Суд учел, что потерпевшая получила психологическую травму и обязал уголовника компенсировать ущерб.

