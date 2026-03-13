Уголовник годами насиловал несовершеннолетнюю падчерицу

В Кемеровской области россиянина арестовали за насилие над падчерицей

Жителя Кемеровской области арестовали по делу об изнасиловании несовершеннолетней падчерицы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, мужчины домогался девочки с 2017 года, когда ей было всего семь лет. Сначала он трогал ребенка, но после отсидки за незаконную рубку леса принялся насиловать школьницу. Выяснилось, что, освободившись, уголовник напоил ее алкоголем и затем изнасиловал. Отмечается, что после того случая мужчина регулярно насиловал несовершеннолетнюю.

Ранее в Московской области мужчину приговорили к 20 годам за изнасилование девочки.