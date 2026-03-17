15:35, 17 марта 2026Силовые структуры

Россиянин получил три года колонии за сообщение в мессенджере

В Москве молодой человек получил три года колонии за оправдание терроризма
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Москве молодой человек получил три года колонии за оправдание терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Он признан виновным по статье 205.2 («Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"») УК РФ.

По данным следствия, в январе 2025 года 20-летний Владимир Тадевосян, житель Ивановской области, находясь дома, разместил в одном из мессенджеров видео для неограниченного круга лиц, в котором содержался террористический акт с комментариями, оправдывающими его. Также он публиковал сообщения с высказываниями, направленными на оправдание террористической деятельности.

Суд приговорил его к трем годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что скрывавшийся под псевдонимом россиянин попал под следствие.

    Последние новости

    «Ни один регион не может чувствовать себя в безопасности». Шойгу признал масштабную угрозу от ВСУ

    В Иране пригрозили расправой пользователям Starlink

    Украина согласилась чинить «Дружбу» на деньги европейцев

    Три вековых рекорда побили в Москве

    Россиянам назвали улучшающий работу мозга быстрый в приготовлении суп

    Желающим избежать сонливости после обеда дали три совета

    Зеленский отправил сигнал Орбану через Бухарест

    Южная Корея задумалась о возобновлении покупки российской нефти

    Жирков пожаловался на рост цен

    Все новости
