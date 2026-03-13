Скрывавшийся под псевдонимом россиянин попал под следствие

В Геленджике задержали мужчину за призывы к терактам

В Геленджике задержали мужчину за призывы к терактам. Об этом сообщает ТАСС.

Он обвиняется по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

По данным агентства, местный житель, используя личный аккаунт под псевдонимом в одном из групповых сообществ в мессенджере, опубликовал комментарии с призывами к совершению террористических актов в отношении российских военнослужащих, а также оправдывал подобные действия со стороны украинского режима.

Сотрудники ФСБ выявили и задержали автора этих сообщений, использование псевдонима не помогло избежать ответственности.

Ранее сообщалось, что россиянин попал под следствие за размещенную два года назад публикацию.