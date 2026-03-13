Реклама

12:30, 13 марта 2026Силовые структуры

Россиянин попал под следствие за размещенную два года назад публикацию

В Ленинградской области арестовали мужчину за оправдание терроризма
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Ленинградской области арестовали мужчину за оправдание терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

По данным следствия, в декабре 2024 года 38-летний мужчина в социальной сети на публичной и доступной неограниченному кругу лиц странице разместил запись, которая содержала публичное оправдание терроризма.

В ходе допроса он полностью признал вину. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.

Ранее сообщалось, что украинский блогер получил 6,5 года колонии в России.

