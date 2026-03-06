Реклама

13:26, 6 марта 2026Силовые структуры

Украинский блогер получил 6,5 года колонии в России

В Москве осудили украинского блогера за призывы к террористической деятельности
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве осудили украинского блогера за призывы к террористической деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Он признан виновным по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"») УК РФ.

Как установил суд, в июле 2024 года 41-летний гражданин Украины Назар Приходько, находясь за пределами России, разместил в своем канале одного из мессенджеров три публикации, доступные неограниченному кругу лиц, которые содержали публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

Подсудимый находится в розыске. В отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил его к 6,5 года колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что россиянин получил 12 лет колонии после общения с иностранными гражданами.

