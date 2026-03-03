Россиянин получил 12 лет колонии после общения с иностранными гражданами

В Екатеринбурге осудили мужчину за поджог вышек сотовой связи

В Екатеринбурге осудили мужчину за поджог двух вышек сотовой связи. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

По данным агентства, мужчина из Пермского края совершил поджог по указанию иностранных граждан. Его действия были направлены на устрашение населения и дестабилизацию деятельности органов власти.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность.

Суд приговорил мужчину к 12 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

