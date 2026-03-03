Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:11, 3 марта 2026Силовые структуры

Россиянин получил 12 лет колонии после общения с иностранными гражданами

В Екатеринбурге осудили мужчину за поджог вышек сотовой связи
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Екатеринбурге осудили мужчину за поджог двух вышек сотовой связи. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

По данным агентства, мужчина из Пермского края совершил поджог по указанию иностранных граждан. Его действия были направлены на устрашение населения и дестабилизацию деятельности органов власти.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность.

Суд приговорил мужчину к 12 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что Верховный суд признал «Антивоенный комитет России» террористической организацией и запретил ее деятельность в стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран назвал путь к прекращению войны

    Названы истинные причины покупки статусных машин россиянами

    Стоимость нефти подскочила до максимума с лета 2024 года

    Открыт метод борьбы с метастазами в головном мозге

    50 тысяч пчел сожгли заживо на пасеке

    В России отказались от стандартного веса в новом ГОСТе на хлеб

    Американцам предрекли проблемы с экономикой из-за «иранского шока»

    Россияне заявили о пользе психотерапии для построения отношений

    Иран раскрыл свои разведданные

    Ветеран ФСБ России раскрыл нюанс дистанционных подрывов со смертниками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok