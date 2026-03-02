Реклама

16:38, 2 марта 2026Силовые структуры

«Антивоенный комитет России» оказался террористическим

ВС признал «Антивоенный комитет России» террористическим и запретил в России
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Верховный суд России (ВС) признал «Антивоенный комитет России» (АКР признан нежелательной организацией на территории РФ) террористической организацией и запретил ее деятельность в стране. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе высшей судебной инстанции.

Решение принято по иску Генпрокуратуры против международного неправительственного движения Russian antiwar committee (Великобритания), созданного бывшим олигархом Михаилом Ходорковским (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов и список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым (признан Минюстом иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Судебная коллегия по административным делам ВС установила, что цели и действия АКР направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма. В число его руководителей, помимо Ходорковского и Каспарова, входит Леонид Гозман (признан в РФ иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), заочно осужденный по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») к десяти годам лишения свободы. Этот приговор является основанием для признания АКР террористической организацией.

Решение ВС подлежит немедленному исполнению. Слушания проходили в закрытом режиме.

В октябре 2025 года ФСБ России возбудила уголовное дело против Ходорковского, Каспарова и других руководителей движения из числа иноагентов, которых заподозрили в насильственном захвате власти. Также была выдана санкция на заочный арест Каспарова.

