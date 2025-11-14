Леониду Гозману вынесли приговор

Политика Леонида Гозмана заочно осудили на 10 лет за оправдание терроризма

Суд заочно приговорил политика Леонида Гозмана (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к десяти годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик будет отбывать наказание в колонии общего режима с лишением права пять лет администрировать сайты в Интернете.

Поводом для возбуждения уголовного дело стало интервью, в котором Гозман призывал к террористической деятельности на территории России. Кроме того, следствие усмотрело в нем признаки пропаганды терроризма.