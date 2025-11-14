Силовые структуры
13:51, 14 ноября 2025
Силовые структуры

Леониду Гозману вынесли приговор

Политика Леонида Гозмана заочно осудили на 10 лет за оправдание терроризма
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Суд заочно приговорил политика Леонида Гозмана (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к десяти годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик будет отбывать наказание в колонии общего режима с лишением права пять лет администрировать сайты в Интернете.

Поводом для возбуждения уголовного дело стало интервью, в котором Гозман призывал к террористической деятельности на территории России. Кроме того, следствие усмотрело в нем признаки пропаганды терроризма.

