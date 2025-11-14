Леониду Гозману запросили в России срок

Прокурор запросил политику Леониду Гозману 11 лет колонии

Прокурор заочно запросил для политика Леонида Гозмана (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) 11 лет колонии общего режима с учетом его первого срока. Об этом сообщает РИА Новости.

Политика просят признать виновным в публичном оправдании терроризма. Поводом для возбуждения уголовного дело стало интервью, в котором Гозман призывал к террористической деятельности на территории России. Кроме того, следствие усмотрело в нем признаки пропаганды терроризма.

Ранее сообщалось, что жена политика, обвиняемая в контрабанде, уехала в Израиль, где живет он сам.