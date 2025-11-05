Силовые структуры
Стало известно об отъезде из России обвиняемой в контрабанде жены Гозмана

Жена политика Гозмана, обвиняемая в контрабанде, уехала в Израиль
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Марина Егорова и Леонид Гозман (признан Минюстом иностранным агентом)

Марина Егорова и Леонид Гозман (признан Минюстом иностранным агентом). Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Марина Егорова — жена политика Леонида Гозмана (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — уехала из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника, она направилась в Израиль, где живет ее муж. Переезд подтвердил ее адвокат, также об этом написал в соцсетях Гозман, заявив, что переезд был совершенно легальным.

В отношении Егоровой возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде. Сообщается, что летом 2023 года при пересечении российско-эстонской границы задержали водителя, который вез вещи Гозмана и Егоровой. Среди них были предметы, для вывоза которых нужно было получить разрешение у Минкультуры России.

Сам Гозман осужден в России заочно на 8,5 года за фейки о Вооруженных силах России.

