В России потребовали запретить созданное олигархом и шахматистом движение

ВС РФ в закрытом режиме рассмотрит иск о запрете «Антивоенного комитета России»

Верховный суд России принял к производству иск о запрете «Антивоенного комитета России» (АКР признан нежелательной на территории РФ), созданного бывшим олигархом Михаилом Ходорковским (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов и список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым (признан Минюстом иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

В иске Генпрокуратура требует признать террористической международную неправительственную организацию, созданную в форме общественного движения, «Антивоенный комитет России» (Russian antiwar committee, Великобритания). Слушания пройдут в закрытом режиме.

В октябре 2025 года ФСБ России возбудила уголовное дело против Ходорковского, Каспарова и других руководителях движения из числа иноагентов, которых заподозрили в насильственном захвате власти. Также была выдана санкция на заочный арест Каспарова.